大陸冷氣團週二減弱回溫 多雲到晴好天氣只到週三

2019-03-11 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕今天（11日）北部地區因為受到大陸冷氣團影響，清晨低溫僅13至15度，但水氣比起昨天減少許多，北方乾冷空氣南下，降雨情況由北往南趨緩。至於明天清晨的氣溫仍然偏低，到了白天以後大陸冷氣團威力減弱，各地都可有機會看到陽光露臉。

根據「中央氣象局」預報，大陸冷氣團預計影響到明天清晨（12日），加上輻射冷卻影響，北部、東北部的沿海空曠地區清晨低溫僅12、13度，中部則只有15度，其他地區約16至18度，早起出門活動的民眾務必多加件衣物。到了白天以後，冷氣團減弱，氣溫也逐漸回升，北部及東北部地區高溫約22至24度，中南部約26、27度，至於西半部地區造注意日夜溫差稍大。

天氣方面，明天各地都有機會看見陽光露面，天氣型態大多為多雲到晴的好天氣，預計僅位於迎風面的東半部地區會有局部短暫雨的情況發生，西半部山區午後也可能會有零星短暫陣雨。另據「天氣風險公司」表示，這樣較為穩定的天氣預計維持到週三，週三下半天開始又會有一波鋒面經過，屆時鋒面挾帶的水氣恐會影響台灣，至於這波水氣的多寡，還要等到明後天鋒面成形後來觀察才比較準確，預期週五就會稍微緩和。

空品方面，據行政院環保署空氣品質預報資訊指出，明天東北季風挾帶境外汙染物，全台的空氣品質大致為「普通等級」，但北部偏內陸地區以及中南部位處下風處，易達「橘色提醒」等級；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區擴散條件稍差，污染物易累積，同樣是「橘色提醒」等級；金門及馬祖因受中國東南沿海污染及東北風影響，也是「橘色提醒」等級，建議民眾出門帶口罩增加保護措施。

紫外線方面，明天各地大多為「高量級」警告，僅澎湖縣來到「危險級」警戒，請民眾多加注意。另外明天晚上開始，金門、馬祖及中南部地區容易有局部霧或低雲影響能見度，通通往返上還請多加留意。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/