把握好天氣 明深夜鋒面接近北台灣轉濕涼

2019-03-12 18:46

〔記者蕭玗欣／台北報導〕把握最後一天好天氣，中央氣象局預報員顏增璽表示，明天上午以前各地都是穩定的天氣型態，大致為多雲到晴，北部、東半部高溫約23到25度，中南部可以有26到28度；深夜鋒面接近，全台變天，明天深夜到週四中部以北、東半部都會有局部陣雨，其他地區降雨機率也會提高，提醒民眾出門記得攜帶雨具。

預報員顏增璽表示，明天晚上鋒面接近，各地轉涼，北部低溫13度、中南部15到18度、東半部約17、18度；天氣方面，各地下半天起雲量開始增多，山區會有局部降雨。

氣象局說，週四到下週一以前受東北季風影響，北部、東半部地區都是濕濕涼涼的天氣，中南部降雨機率也會提高，台北整天高溫都低於20度，低溫約14、15度，中部白天約24、25度、南部白天氣溫約26、28度，但要留意日夜溫差大。

另，氣象局原預估週四、週五在冷空氣和水氣配合下，3500公尺以上高山有機會降雪，但由於冷空氣強度持續減弱，水氣也不如預期，因此降雪機率也越來越低。

氣象局也提醒，週四以前金馬和中南部地區要留意有濃霧發生，請交通往返民眾要特別留意。

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