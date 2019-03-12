境外空汙影響！ 台南、高雄、金門10測站飆紅害

2019-03-12 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕今天各地天氣晴朗穩定，不過受東北風挾境外汙染等因素影響，中南部地區易有汙染物累積，截至今天上午10時止，已有10測站達「紅害」等級，另有9測站亮橘燈。

環保署空氣品質監測網公布的觀測數據顯示，截至今天上午11時止，全台已有9測站亮起代表「對敏感族群不健康」的橘色燈號，多數集中在中部以南地區，此外，台南、高雄及金門等地區共10測站達「紅害」等級，空氣品質不良的程度將對所有族群的健康造成危害。

根據環保署今晨對全台空氣品質發布的一日預報，竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「普通」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區擴散條件稍差，污染物易累積，為「橘色提醒」等級。金門及馬祖因受中國東南沿海污染及東北風挾帶境外污染影響，為「橘色提醒」等級。

環保署表示，台南、高雄及金門的空氣品質已對所有族群不健康，呼籲民眾宜減少戶外活動頻率與時長，若有身體不適狀況應立即進入室內休息；中部以南地區的空氣品質則對敏感族群不健康，敏感體質者宜避免非必要戶外活動，家中若有年長者及幼童的民眾應注意其健康狀況。

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