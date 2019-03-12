冷氣團減弱白天回溫 明晚鋒面接近、各地天氣不穩

2019-03-12 06:55

〔即時新聞／綜合報導〕今日各地大多為多雲到晴的天氣，僅迎風面的東半部地區仍有局部短暫雨，午後西半部山區偶有零星短暫陣雨。

溫度方面，今日清晨大陸冷氣團配合輻射冷卻影響，北部及東北部沿海空曠地區出現11至13度的低溫，中部15度，其他地區低溫約16至18度。白天冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，北部、東北部及東部高溫約22至24度，中南部高溫約26、27度，西半部日夜溫差稍大。

今日空氣品質部分，東北風挾帶境外污染影響，全台空氣品質大致為普通等級，北部內陸地區及中南部為下風處，風速偏弱，易達「橘色提醒」等級；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區擴散條件稍差，污染物易累積，為「橘色提醒」等級；金門及馬祖因受中國東南沿海污染及東北風挾帶境外污染影響，為「橘色提醒」等級。

週三（13日）白天水氣偏少，各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大，東半部地區仍有局部短暫雨，午後西半部山區有些零星短暫陣雨。晚間起鋒面接近，天氣逐漸轉為不穩定，北部、東北部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區可能也有局部短暫陣雨。

週四（14日）因鋒面通過及東北季風增強、大陸冷氣團南下，各地降雨機率提高，預測主要雨區域是中部以北及東北部地區，其他地區也有局部短暫陣雨。週五、週六（15日、16日）受東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚也偏冷；迎風面北部及東半部地區有短暫雨，中南部山區也有局部短暫雨，其他地區大致為多雲。

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