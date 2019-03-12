爭取花蓮國立海洋資源博物館 蕭美琴：案子已啟動

2019-03-12 17:20

〔記者王錦義／花蓮報導〕東部地區唯獨花蓮沒有國家級的博物館，立委蕭美琴向中央爭取國立海洋資源博物館，今天在立院向行政院長蘇貞昌質詢獲得支持，表示目前案子已啟動進入調查評估階段，蕭美琴說，台灣是個海洋國家，而花蓮面對浩瀚太平洋，要建構的是一個不恐懼海洋、認識海洋、擁抱海洋的文化。

蕭美琴說，從大航海時代開始，強國未必是大國，但都勇於面對、認識並擁抱海洋；台灣是個海洋國家，更應建構與海共處的文化，未來的海洋資源博物館，結合深層水運用、港埠、觀光、水上活動、漁業、教育等跨領域多元應用，帶動產業的新機會，將是代表花蓮海洋特色的觀光亮點。

蕭美琴不主張在用水族館圈養大型海中生物的方式，她說，花蓮就有賞鯨碼頭能讓遊客出海體驗最自然的海上生態，博物館焦點可放在對海洋資源的認識與教育，例如漁業環境，食魚教育，認識海中那些魚種適合或不適合食用、漁業資源的變遷；也可串連到花蓮周邊定置魚場，從產業廊道中，海洋資源的認識與應用，是海洋資源博物館應該要呈現的。

蕭美琴說，例如日本大阪海遊館，他們館內的陳設分不同氣候區塊，包含世界不同地區的海岸生態，從北極圈到加勒比海生態區都有，她認為花蓮的海洋館特色應該可以不同；而很多到花蓮的遊客因天然環境而來，但有時碰到大雨天候不佳，也需要更多吸引人的室內的景點可以參訪，花蓮應建構完整的海洋產業廊道。

蘇貞昌表示全力支持，並回應說，除了設立博物館，更要讓人民走向海洋。而國發會近期也已邀集相關單位商討「花蓮地區深層海水海洋產業廊道」計畫，並陳報行政院。

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