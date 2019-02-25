防制酒駕 蕭美琴建議研議酒精鎖

2019-02-25 20:05

〔記者王錦義／花蓮報導〕立法院交通委員會召委李昆澤今天針對酒駕防制問題要求相關部會列席報告，會中具體共識除針對酒駕刑責等事後裁罰提高，立委蕭美琴更贊同法務部提出酒精鎖政策，要求交通部及法務部盡速研擬相關措施，以達到事前防範功能，從源頭避免酒駕發生。

蕭美琴說，車輛加裝酒精鎖在歐美已行之多年，美國多數州對累犯者強制加裝，部份州對初犯者也要求裝設，並依犯行嚴重性延長監控時間，當事人更需支付每個月的系統管理費用，相關數據也明確顯示酒精鎖加裝後，確實能有效減少七成的酒駕行為；而外界對酒精鎖是否會有其他非駕駛人代為解鎖的問題，蕭美琴以歐美國家執行情況為例，相信也能透過相關智慧化技術克服。

蕭美琴說，台灣目前公共運輸業者已有三重和首都客運自行加裝，一方面防止司機員酒駕，也相對提升搭乘民眾對業者信任感。交通部應研擬相關措施祭出誘因，作為其他業者跟進參考，提升業者自主監控意願。

對此，交通部長林佳龍表示支持酒精鎖政策，並強調應整合智慧化遠端監控系統作為配套，除了可遏止酒駕行為，對於超時造成的疲勞駕駛，也可以有效防範。

除了酒駕的事前防範與事後嚴懲，蕭美琴更針對執法人員執法時的安全與尊嚴加強把關。蕭美琴說，警察同仁在執法時常面臨許多危險狀況，甚至部分民意代表以身試法的不當酒駕行為也時有所聞，造成執法人員執法極大壓力，警政署應基於維護執法人員執法時安全與尊嚴的立場重視執法安全，做執法人員最強力的後盾。

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