與部落和解 副總統率隊屏東部落種下「火廣竹」

2019-03-12 14:03

〔記者邱芷柔／屏東報導〕林務局國有地和原住民傳統領域重疊，彼此關係一向緊張，林務局今年特別與部落合作，由副總統陳建仁率領中央五院及相關部會代表出席，今天在屏東新來義部落中的「部落之心-排灣民族學校」預定地，種下排灣族用來製作口鼻笛的台灣原生樹種火廣竹，象徵自然生態與在地文化共榮和。

90歲的排灣族口鼻笛傳人金賢仁，拿著刻有百步蛇的雙管鼻笛，湊在鼻孔前，氣息一吐，笛音幻化成百步蛇，幽幽靜靜朝四面八方散開，傳承口鼻笛演奏技術的少妮瑤、泰武國小古謠傳唱隊也讓排灣族的樂音在現場悠揚，在祈福儀式後，陳建仁與屏東縣長潘孟安及地方仕紳代表、部落學童共同種樹，並為排灣民族學校立柱，見證排灣民族學校開工動土。

陳建仁說，今年植樹節活動的主題是「延伸島嶼生命綠，傳唱台灣森林美樂蒂」，除了延伸林務局去年啟動的國土生態綠色網路計畫，將過去森林保育成果向淺山平原延展，也特別選在八八風災後建立的新來義社區，由原民會推動的前瞻基礎計畫「排灣民族學校」預定地中植樹，呼應2019年世界森林日的主題「森林與教育（Forests and Education）」，象徵自然生態與在地文化的共榮共和。

陳建仁也表示，火廣竹所製作的排灣族雙管鼻笛，造就了世界獨特的民族音樂文化，森林與文化就是如此相輔相成，但是近年全球氣候與環境的變遷，及人類生活範圍越來越擴大、工業化影響等，讓自然生態系受到嚴重的威脅與破壞，因此希望藉這個機會，邀所有人一起展開行動，共同投入、守護美好的山林文化與資源。

林務局局長林華慶也表示，原住民族的山林智識與及文化經驗，是台灣獨特的資產，今年植樹活動有別以往，種下火廣竹、樟樹、烏心石、櫸木、台灣赤楠、九芎等原生排灣族傳統工藝與建築用的樹種，未來林務局也將提供民族學校相關林木資源，希望開啟山林資源共享共榮的美好的關係。

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