與部落和解 副總統率隊屏東部落種下「火廣竹」

副總統陳建仁今天在屏東新來義部落種下排灣族用來製作口鼻笛的台灣原生樹種火廣竹。（記者邱芷柔攝）

副總統陳建仁今天在屏東新來義部落種下排灣族用來製作口鼻笛的台灣原生樹種火廣竹。（記者邱芷柔攝）

2019-03-12 14:03

〔記者邱芷柔／屏東報導〕林務局國有地和原住民傳統領域重疊，彼此關係一向緊張，林務局今年特別與部落合作，由副總統陳建仁率領中央五院及相關部會代表出席，今天在屏東新來義部落中的「部落之心-排灣民族學校」預定地，種下排灣族用來製作口鼻笛的台灣原生樹種火廣竹，象徵自然生態與在地文化共榮和。

90歲的排灣族口鼻笛傳人金賢仁，拿著刻有百步蛇的雙管鼻笛，湊在鼻孔前，氣息一吐，笛音幻化成百步蛇，幽幽靜靜朝四面八方散開，傳承口鼻笛演奏技術的少妮瑤、泰武國小古謠傳唱隊也讓排灣族的樂音在現場悠揚，在祈福儀式後，陳建仁與屏東縣長潘孟安及地方仕紳代表、部落學童共同種樹，並為排灣民族學校立柱，見證排灣民族學校開工動土。

陳建仁說，今年植樹節活動的主題是「延伸島嶼生命綠，傳唱台灣森林美樂蒂」，除了延伸林務局去年啟動的國土生態綠色網路計畫，將過去森林保育成果向淺山平原延展，也特別選在八八風災後建立的新來義社區，由原民會推動的前瞻基礎計畫「排灣民族學校」預定地中植樹，呼應2019年世界森林日的主題「森林與教育（Forests and Education）」，象徵自然生態與在地文化的共榮共和。

陳建仁也表示，火廣竹所製作的排灣族雙管鼻笛，造就了世界獨特的民族音樂文化，森林與文化就是如此相輔相成，但是近年全球氣候與環境的變遷，及人類生活範圍越來越擴大、工業化影響等，讓自然生態系受到嚴重的威脅與破壞，因此希望藉這個機會，邀所有人一起展開行動，共同投入、守護美好的山林文化與資源。

林務局局長林華慶也表示，原住民族的山林智識與及文化經驗，是台灣獨特的資產，今年植樹活動有別以往，種下火廣竹、樟樹、烏心石、櫸木、台灣赤楠、九芎等原生排灣族傳統工藝與建築用的樹種，未來林務局也將提供民族學校相關林木資源，希望開啟山林資源共享共榮的美好的關係。

  • 火廣竹不僅是排灣族文化象徵及製作口鼻笛的森林工藝代表，過去也是平埔族及漢人移民的防風林或地界。（記者邱芷柔攝）

    火廣竹不僅是排灣族文化象徵及製作口鼻笛的森林工藝代表，過去也是平埔族及漢人移民的防風林或地界。（記者邱芷柔攝）

  • 副總統陳建仁為排灣民族學校立柱，見證排灣民族學校開工動土。（記者邱芷柔攝）

    副總統陳建仁為排灣民族學校立柱，見證排灣民族學校開工動土。（記者邱芷柔攝）

  • 90歲的排灣族口鼻笛傳人金賢仁，特別出席植樹活動。（記者邱芷柔攝）

    90歲的排灣族口鼻笛傳人金賢仁，特別出席植樹活動。（記者邱芷柔攝）

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