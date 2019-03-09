竹山瑞龍瀑布千人植樹 景觀林木添綠意

2019-03-09 18:56

〔記者劉濱銓／南投報導〕3月12日就是植樹節，今林務局南投林管處提前和南投縣政府，到風景優美的竹山鎮瑞龍瀑布舉辦千人植樹健行活動，吸引近千名民眾與外地遊客參加，林務局、縣府盼透過栽種五葉松、茶花及桂花等景觀林木，為景點增加綠意，提升觀光效益。

參加植樹的南投縣長林明溱表示，瑞龍瀑布沿線森林茂密、青山翠綠，在園區入口處植樹不只能美化風景，也能讓遊客留下深刻印象，提升觀光效益。

林務局副局長廖一光則說，去年已和縣府在竹山鎮桶頭攔河堰種樹，今年繼續在加走寮溪上游種樹，盼提升溪畔風景林木景觀價值，為瑞龍瀑布帶來更多旅遊人潮。

參與的遊客說，植樹對環境相當有益助，尤其在風景區，多年之後再造訪，若能看見自己種下的樹成林成蔭，更加有意義。

南投林管處此次在瑞龍瀑布入口規劃栽種342株五葉松、茶花及桂花，並準備1400株台灣肖楠、桂花與杜鵑苗木，供民眾排隊領取，場面相當熱鬧。

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