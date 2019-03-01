天主教全國聖體大會 教宗特使、陳建仁與萬餘人與會

2019-03-01 12:19

〔記者詹士弘／雲林報導〕天主教2019年祈福感恩暨全國聖體大會今天在雲林縣斗六市的縣立體育館舉行，各地主教、神父、修女及教友1萬餘人與會，副總統陳建仁伉儷也全程參與；雲林縣長張麗善歡迎全國教友到雲林，並盛讚天主教力量是穩定台灣與世界的基礎。

第四屆全國聖體大會由天主教會台灣主教團主辦，天主教會嘉義教區和雲林縣政府聯合承辦，外交部、梵蒂岡宗座國際聖體委員會指導，教宗方濟各特別指派費洛尼樞機主教為特使，專程前來參加。

天主教會台灣主教團表示，虔誠祈禱給人寧靜、安慰、良善與喜樂，更是一股不可輕忽、沛然莫之能禦的力量，有安定社會、端正風氣，激濁揚清的效應，因此教宗良十三世於1879年成立了宗座國際聖體委員會，其宗旨便是推動國際聖體大會，及推廣聖體敬禮。國際聖體大會於19世紀下半期在法國開始，每4年舉辦一次，至今已辦理51屆，第52屆將於2020年9月13至20日在匈牙利首都布達佩斯舉行。

天主教台灣主教團為讓台灣教會與國際聖體大會接軌，於2010年通過福傳委員會的提案，於2011年11月19日舉辦首屆全國聖體大會，除為信友前往參與國際聖體大會做行前心靈準備，也為大多數未能出國參與的人，有機會共同深入探索聖體奧蹟各層面的知識，之後台灣主教團決議每2至3年舉行「全國聖體大會」，由7個教區輪流承辦，落實推廣聖體敬禮。

第四屆將由嘉義教區承辦，名稱為「基督之光，照雲鄉~2019祈福感恩暨全國聖體大會」，主題便是2020年國際聖體大會「我的一切泉源都在祢內！」

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