台東植樹200棵 劉櫂豪提議埋下「時空膠囊」

2019-03-09 15:39

［記者黃明堂／台東報導］台東森林公園今天舉辦植樹贈苗活動，縣府農業處提供600袋共3600棵苗木免費送，不到10分鐘就被領光；民眾共植200棵苗木後合照，立委劉櫂豪提議埋下照片當時空膠囊，相約10年後開啟。

縣府農業處與林務局台東林管處合作，今天在森林公園舉辦植護樹及森活市集，在大草皮由數十個部落、社區、工坊及機關團體設攤，展售以木、纖維、種子等大自然素材製作的工藝展品，還有特色農產品；並有國土綠網闖關遊戲，民眾闖關成功或在攤位消費滿額，即可兌換桂花、含笑、山茶花等苗木。

縣府農業處則免費發送苗木，有桂花、樹蘭、矮仙丹、梔子花及防蚊草等種類，每袋6株，讓民眾排隊索取。林務科長葉正霖說，活動還沒開始就大排長龍，600袋10分鐘就被領光了。

植樹活動，由農業處長許瑞貴、林管處長劉瓊蓮、立委劉櫂豪等人，與民眾共同種下200棵小葉南洋杉。劉瓊蓮現場教學說，小葉南洋杉是低海拔針葉樹，小苗要澆水，待深根成長，會自已吸收土壤深層水份。

眾人植樹後合照，劉櫂豪則提議將合照埋到樹下當「時空膠囊」，相約10年後開啟，看看到時候大家變成什麼樣子。

下午進行音樂表演，由阿美複音青春歌隊打頭陣，後續有聲耕青少年薩克斯風重奏團、東布青樂團、卑南青春歌隊接力上場，最後由原住民金曲獎得主桑布伊演唱。

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