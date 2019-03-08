週日來新豐生態苗圃植樹 送千棵苗木

2019-03-08 08:18

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣108年度植樹活動-延伸島嶼生命綠，本週日（10日）上午9點30分在新豐生態苗圃登場，除了植樹活動、茶花評鑑，還將免費發送上千棵茶花、桂花、羅漢松等苗木，縣長楊文科邀請鄉親攜手種下希望之樹，為自己的家園和環境保護盡一份心力。

縣府農業處表示，新豐生態苗圃位於瑞興村崁頭134-9號，10日當天將種植新竹縣的縣花-茶花以及台灣原生的綠籬植物-日本女貞，另有精彩表演、茶花評鑑、鄉鎮市綠美化考核頒獎，及各項林業、生物多樣性（槲櫟、外來斑腿樹蛙）、紅火蟻防除、非洲豬瘟防治等宣導。

其中，槲櫟植物宣導，其為殼斗科的植物，主要分布在緯度較高（溫帶）的地區如日本、韓國、中國大陸北方，100年於本縣新豐鄉的海邊發現一個孤立的族群，總數不到100株，透過林務局計畫補助及嘉義大學試驗研究，成功繁殖樹苗上千棵，分別在國中小、公有地及苗圃進行復育種植，在生態學上亟待研究。

針對外來物種斑腿樹蛙，縣府自2012年開始族群監測與控制至今，外來斑腿樹蛙與本土原生白頷樹蛙，兩者除外型相似，與原生種樹蛙競爭棲地，入侵後強勢的競爭力及適應力，排擠台灣原生蛙類成為優勢種已威脅生物多樣性，造成原生種樹蛙生態失衡，如何移除也是重要的課題。

植樹活動也會宣導危害嚴重的入侵紅火蟻。農業處表示，竹縣於93年發生首例紅火蟻通報案件已進入第16年，目前防治地圖面積約一萬多公頃，今年已編列1000萬元預算防治蟻害，也提醒民眾，萬一遭紅火蟻叮咬，可先用肥皂與清水清洗患部，再以冰敷處理；如果出現過敏反應，應儘速就醫。

植樹當天，新竹工業區松下公司百名員工將共襄盛舉，響應種樹愛地球的活動。

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