南投林管處逾萬株樹苗被索光 內行人專程來領「紅雞油」

2019-03-12 14:09

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今天是植樹節，南投林管處在本處及5個工作站送樹苗，民眾持未對獎的發票2張換1株，所有樹苗中午苛全被換光，一般民眾喜歡桂花等會開花的樹苗，但也有從中寮鄉專程來索取俗稱「紅雞油」的榔榆，它是高級木料，材質更勝台灣櫸木，林管處人員都說該民眾是「內行人」。

南投林管處今天上午10點開始，同步在草屯鎮的本處，及竹山、水里、埔里、丹大、台中等5個工作站送樹苗，合計1萬3000株，6個地點都有樹蘭、矮仙丹、山櫻花、桂花，本處另多了厚葉石斑木、台灣赤楠、榔榆、茶梅4種樹種。每人可用2張發票換1株，最多可換2株。

很多人為了挑選自己喜歡的樹種，9點多就在現場排隊，多數人都喜歡會開花的樹種，淨化空氣、又可賞花美化環境，因此6地點共同準備的會開花的樹種都很受歡迎。而有趣的是，林管處今天準備的厚葉石斑木剛好開花，有一看很喜歡，當場就指名要它。

南投林管處本處今天準備3000株樹苗也幾乎被索光，但其中的榔榆「好酒沈甕底」，到了快中午才「熱銷」，其中有遠從中寮鄉來的林姓農民，他指名只要俗稱「紅雞油」的榔榆，林管處人員好奇探問後，才知他是造林的林農，知道「紅雞油」是很好的林木，得知林管處有贈送開心地趕來索取。由於他有山坡地可種，且該樹種剩餘較多，林管處加送不少給他。

林管處人員表示，榔榆是很高級的木料，但需要有土地可種植，且要有耐心等它緩慢成長，但只要有心，現在種就能讓兒孫有榔榆木可收成。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/