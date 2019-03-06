台東森林公園修繕完工 週末邀民眾植樹領苗木

2019-03-06 14:11

［記者黃明堂／台東報導］台東森林公園園區內30多項設施完成修繕，縣政府與台東林管處將於3月9日辦理今年度首場植樹及森活市集，當日免費入園，還有免費苗木供民眾領取。

縣府農業處指出，森林公園去年的入園總人數約60萬人次，門票收入突破1千萬元，因歷年來颱風損壞及年久失修等問題，縣府投入1300萬元進行園區30項環境改善工程，修復或更新鷺鷥湖的曲橋、琵琶湖涼亭、棧道平台、樹屋涼亭等設施，目前已全部完工。尼伯特風災重創之後，縣府已經陸續種回33萬5千多株的苗木。

縣府與農業處合作，本周末在森林公園舉辦植護樹及森活市集，現場除有贈苗、植護樹、音樂表演外，還有邀請到近百個攤位現場擺攤，另外，超過1200個森活好禮要贈送給民眾。

贈苗活動當日上午9點展開，縣政府準備了桂花、樹蘭、矮仙丹、梔子花及防蚊草600株供民眾免費索取。

林管處指出，當日有多個部落、社區、工坊及機關團體設攤，為鼓勵支持台東在地產業，現場參加國土綠網闖關遊戲及消費滿額，即贈好禮，有桂花、含笑、山茶花，還有里山動物曆、筆記本及海報、木鈴鐺DIY、無患子洗沐組、一人一公斤方巾及洗碗精等，超過1200個好禮要贈送給民眾。

下午1點20分開始音樂表演，由阿美複音青春歌隊打頭陣，後續有聲耕青少年薩克斯風重奏團、東布青樂團、卑南青春歌隊接力上場，最後由原住民金曲獎得主桑布伊演唱。

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