不滿犧牲公園綠地蓋水泥建築 蔣月惠植樹節活動現場抗議

2019-03-09 15:04

〔記者李立法／屏東報導〕無黨籍縣議員蔣月惠不滿屏東市公所犧牲公園綠地蓋水泥建築，今天率眾到公所舉辦的植樹節活動現場抗議，批評公所在這邊送苗木鼓勵民眾種樹，卻在另一頭砍樹，實在很諷刺；公所強調絕未砍一棵樹，興建工程合法且獲多數民意支持。

屏東市公所將投入1700萬元在和平公園內興建2樓約145坪的中正、華山里民活動中心，預計7月底完工，部份里民認為公園內已有社福館及老人文康中心，周邊也有不少可供民眾聚會場所，應整合這些空間資源再利用，沒有必要再浪費錢犧牲公園綠地蓋水泥建築，此意見獲蔣月惠支持。

屏東市公所今天在千禧公園舉辦植樹節贈送苗木活動，吸引大批民眾參與，蔣月惠等人認為市公所送樹苗叫大家多種樹打造「生態城市」，卻在和平公園砍樹蓋水泥建築，十足諷刺，刻意選在公所植樹節活動現場拉白布條抗議，希望他們聲音能獲得市民的認同。

屏市公所：周邊無可用空間 施工未砍樹

屏東市公所社主秘李英宗表示，華山及中正里過去多年來爭取興建里民活動中心，始終因欠缺用地及經費難以如願，若周邊空間資源可供使用，也不會拖到現在，適逢政府推動長照2.0計畫，去年才獲得縣府及衛福部支持，順利取得土地及經費，大部份里民都樂見其成，公所尊重不同意見，但施工過程絕未砍一棵樹，請勿以訛傳訛。

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