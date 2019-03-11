台中龍井側溝不通水淹農田 民怨會勘1月無動靜

2019-03-11 21:41

〔記者陳建志／台中報導〕龍井區中華路靠近向上路的側溝，自從道路開闢後經常出現泥沙淤積，造成一旁的稻田排水、進水不順，近日農民進行一期稻作插秧後，剛好碰上連日降雨，因排水不順，秧苗容易遭福壽螺吃光，但上月辦理會勘至今快1個月，市府還是沒動作，農民感嘆求助無門。

龍井一位林姓農民向本報投訴表示，龍井區中華路3段和向上路7段路口旁的農田，過去中華路還未開闢時，都可利用一旁的水利溝順利灌溉、排水，但至從中華路開闢後，農田灌溉都要利用道路旁的側溝，卻因管養單位沒有按時清淤，側溝內常被垃圾、泥沙堵塞，造成排水不順。

林姓農民表示，因側溝排水不順，每逢下雨農田就要積水1、2天才退，附近一期稻作3月初插秧，剛好碰上這幾天下雨，排水不順造成秧苗容易被福壽螺吃掉，農民非常困擾，不過上月13日安排會勘，公路總局台中工務段說是市府的事，但至今快1個月了，市府還是沒派人來清，無奈表示農民哪知道側溝到底是誰管？只希望政府能幫幫忙。

另一位田地在該處路口旁的何姓農民也說，因側溝常堵塞排水不順，每年插秧期間如果碰上下雨，整個田地就淹水，之前就因秧苗被福壽螺吃光，只好重新插秧一次，但所有的損失都是自己吸收，真的是欲哭無淚，因跟相關單位求助卻踢來踢去，真的很無奈。

公路總局台中工務段郭純鑑段長今天表示，2月13日確實有安排會勘，但清查後發現該處屬都市計畫區，依權責分工道路側溝由市府建設局管養，當時已經通知市府；市府建設局第四工程隊郭健銘隊長則說，上月會勘後已決定交由龍井區公所處理，會再進行確認，若公所或清潔隊清淤有困難，將會協助處理，早日完成側溝清淤。

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