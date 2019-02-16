側溝無排放口積水飄惡臭 大肚公所擬3月底完工改善

2019-02-16 14:58

〔記者蘇金鳳／台中報導〕大肚區新興街有條水溝側溝，頭尾都沒有排放口，一旦下雨，水溝積水，因無法排放，積水發出陣陣惡臭，路過民眾莫不掩鼻而過，在民眾的反映，大肚區公所已進行施工，預計3月底完工。

住在新興街附近的住戶林忠森表示，大肚區新興街有條水溝側溝，大約只有5米長，0.5米寬，頭尾都沒有排放口，一旦下雨，水溝的水排不出而積水，日久不但發出陣陣惡臭，路過民眾莫不掩鼻而過，而且還會孳生病媒蚊，引發登革熱疑慮。

林忠森表示，這問題存在好幾年，一直都無法得到解決，他便向市議員張家銨反映，向市府爭取經費後，情況才改善，不但將水溝拓寬和延長，最重要的是，水溝有了排放口，積水情形得以舒緩。

市議員張家銨表示，受到地球暖化影響，炎熱天氣愈來愈長，萬一再碰上積水，孳生病媒蚊的機會就會非常高，進而出現登革熱，危及人民健康。

日前，她接獲附近住戶林忠森反映，向市府爭取到預算，並前往了解目前施工進度，並且會監督工程品質，讓工程如期如實完工。

大肚區公所表示，新興街側溝工程，2月11日施工，預計3月底完工，工程經費340萬元，由建設局補助，公所會監督包商，如期完工。

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