石門水庫清淤「挖挖挖」 砂石車跑不停居民「哇哇哇」

2019-03-06 23:44

〔記者李容萍／桃園報導〕石門水庫正值枯水期，加上降雨不如預期，截至6日晚上10點，大壩水位228.1公尺，蓄水量8370萬噸，蓄水率42.4％，水利署北區水資源局趁著低水位進行清淤工作，但每日平均約400趟次的砂石車頻繁往來，不僅清晨7點不到就有砂石車等待出車，行駛北橫公路復興、大溪兩區間常發生惡意逼車、亂按喇叭、車速太快、轉彎未減速等行為，嚴重影響沿線居民人身安全及生活安寧；復興區長游正英6日向北區水資源局（簡稱北水局）、大溪警分局請命，希望能遏止並督促砂石車司機能依交通規則及速率行駛。

北水局統計，近10年來，光是羅浮橋下游累積清淤量已達224萬立方公尺，義興壩攔砂壩達389萬立方公尺，每年12月至隔年5月是石門水庫的枯水期，枯水期降雨少，正是清除石門水庫淤泥的最佳時機，為延長石門水庫的使用壽命、同時增加庫容，北水局把握枯水期辦理陸挖清淤作業，今年羅浮橋預定清淤量15萬立方公尺、義興壩攔砂壩以30萬立方公尺為目標。

游正英說，地方對加強清淤沒意見，但是行駛北橫公路的砂石車因奔馳車速過快，經常發生砂石外掉、車輛故障佔用道路，甚至車禍、翻車等事故，沿線區民屢屢找上區公所當成出氣包，他已轉請北水局務必解決此一民怨。

對此，北水局副局長張庭華表示，清淤期間均與地方協調溝通，把清淤對地方的衝擊降至最低，也會要求砂石業者依合約行事，強制規定不得發生超速、惡意逼車等違規情事，以提升運輸安全，對於同一輛砂車有3次違反環保、交通違規等情形，現場稽核保全將會禁止該輛車進入工區。

大溪警分局也說，針對北水局加強清淤工程期間，警方會規劃專案勤務加強取締砂石車各項違規，另籲請業者善盡社會責任以維沿線交通安全。

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