澎湖休憩園區入口人工湖 泥沙淤積嚴重

2019-03-04 12:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近年來最夯的澎湖休憩園區，因花海美景爆紅，但入口處的人工湖蓮池與荷池，都傳出泥沙淤積，由於梅雨及颱風季即將來臨，外界擔憂影響水質；主管的澎湖林務公園管理所表示，已著手規劃清淤工程，歡迎各界提供建言集思廣益。

占地140公頃的澎湖休憩園區，由204號縣道分為南北兩側，北至東衛林區，南至興仁水庫，含括菊苑、蓮池、荷池、水土保持戶外教室、天人湖、雙龍潭、雙湖園、菜園濕地、菜園苗圃及榕園木棧步道等，園區內附設親子草坪活動區與公廁設施，為澎湖縣民戶外踏青首選。

澎湖休憩園區的形成，為早年軍方及林務局、澎湖縣政府農漁局等單位造林成果，現由林務公園管理所管理，除擴增園區設施外，每年並推出花海美景攬客；由於秋冬進入枯水期，當年軍方鑿地下水建造的蓮池與荷池，主要是作為灌溉用水，長期抽水仍出現泥沙淤積的情形，同時還堵住排水口，恐將影響水質，並破壞景觀美感。

針對泥沙淤積情形，林務公園管理所早已著手規劃清淤，但因缺乏重機械怪手出入的「腳路」，又怕破壞木棧道及樹木等周遭環境，因此不敢貿然動用；但出動人力清淤，工作又相當繁複，公園管理所呼籲外界踴躍集思廣益提出建言，趕在梅雨及颱風季來臨前解決問題。

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