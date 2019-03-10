週一雨勢趨緩轉乾冷 未來一週冷暖變化快

2019-03-10 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕今天（10日）上午隨鋒面通過，各地都有短暫陣雨的情形，但到了下午以後雨勢比起昨天稍緩一些，伴著大陸冷氣團南下，氣溫下降，且越晚越冷。明天開始水氣減少，轉趨乾冷的天氣型態。

根據「中央氣象局」預測，明天（11日）水氣較今天減少，因此雨勢逐漸趨緩，但受到大陸冷氣團影響，氣溫降低，整天天氣型態轉為乾冷，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨的情況發生，其他地區則多為多雲的天氣。

氣溫方面，在大陸冷氣團影響下，北部、東半部一整天氣溫偏冷，白天高溫僅18度左右，低溫約13、14度而已。其他地區則是早晚氣溫較低，東部、東南部地區白天還有19至21度，中南部則約22至24度，低溫則降到16至18度，提醒民眾注意添加衣物。

另外，中央氣象局預測此波大陸冷氣團最冷的時候在會在明天晚上至12日清晨，屆時北部沿海地區可能僅12、13度。而冷氣團預計將於週二、三減弱，屆時氣溫將回升，各地多轉為多雲到晴的好天氣，但短短一天以後，週四開始東北季風增強、大陸冷氣團南下，天氣又再轉冷，未來一週冷暖變化相當快速。

空品方面，據行政院環保署空氣品質預報資訊指出，明天受大陸冷氣團影響，清晨至白天風速稍微增強，晚間風速減弱。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、高屏空品區以及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，西半部沿海地區因東北風挾帶境外污染物影響，局部地區可能達「橘色提醒」等級，高屏空品區擴散條件較差，局部地區也可能達「橘色提醒」。

紫外線方面，明天各地紫外線指數多為「中量級」。另外，今晚至明日金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

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