「高等研究」沒了！內政部都委會：中興新村更名中興園區

2019-03-07 21:11

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中部科學園區位於南投縣中興新村的「中興園區」都市計畫變更案已在內政部都市計畫委員會審議通過，正式將「中興新村高等研究園區」更名為「中興園區」。

為了活化中興新村，中央規劃「中興新村高等研究園區」，納入中科管理局所管理的園區，行政院又於去年1月5日核定，該科學園區範圍由原「中興新村高等研究園區」261.5公頃，縮減至南核心區面積36.58公頃，並更名為「中興園區」。

此外，其餘北核心及中間宿舍區域，則移國家發展委員會研議活化利用方案，成立中興新村活化專案辦公室，並已於108年1月1日起承接中興新村北核心、中部區域有關辦公廳舍調配、宿舍運用及公設之維運業務。

此次的都市計畫變更案，主要將北核心及中部區域恢復為原土地使用分區，期望讓中興新村風華再現。

有關南核心的中興園區則由中科管理局繼續辦理招商，目前已引進11家以研發為主的高科技及文創廠商，計畫投資額共計50億元。其中百佳泰、信織、瀛海、正瀚生技等6家公司已進駐營運，加上工研院中創園區及資策會已有25家高科技廠商進駐，合計30餘家公司，107年營業額3.41億元，較上年成長39％。

中科管理局表示，現中興園區土地出租率約47％，最近仍有3家公司提出建廠規劃，另有3家洽詢投資申請作業，中科管理局將加速辦理有關申請作業程序。

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