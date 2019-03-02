好新鮮！豪華露營車齊聚中興新村 總身價估8000萬

2019-03-02 22:51

〔記者陳鳳麗／南投報導〕228連假第3天，來自全台的露營車友，今晚在中興新村省府大樓旁的停車場露營聚會，31部露營車齊聚頗為壯觀，當地光輝里長沈玉珠說，這群車友僅待一夜，明早就離開，已請他們入夜後降低音量，不能影響附近住戶的安寧，明早車友們也會帶走垃圾。

中興新村省府大樓側邊有一座停車場，供大樓及附近辦公廳舍使用，平常車輛不多，今天是228連假第3天，傍晚陸續有露營車停進來，附近居民細數後，估計有31部，他們都是露營車友，相約在中興新村露營一夜，隔天一早就離開。

光輝里長沈玉珠說，這些車友有人認識中興新村居民，才會到此聚會，她傍晚曾到停車場了解狀況，知道他們只待一夜，已請他們入夜後降低聊天音量，不影響附近居戶。這些露營車友都允諾保持小音量，隔日一早也會把垃圾帶走。

附近有居民第一次看到那麼多豪華露營車，覺得很新奇，有住戶說，難得能看到這麼多人聚會，只要深夜不要很吵，覺得熱鬧一下也不錯。

據了解，停車場並非道路用地，露營車也是車輛的一種，停車場也有大型車輛的停車格，車子都停在停車格內，只暫停一夜，因此也無法可罰。

有露營車的民眾透露，露營車有多種款式，最高級的是進口3.5噸貨車底盤，車廂依需求在台灣打造，車內有衛浴，冷暖空調，廚房設備，床舖，工作桌椅，供電，底盤加車廂打造，大概300萬元起跳，可領露營車牌照。

另有一種是露營車廂與車頭分離，較簡單與具彈性，有要露營時才加掛，車頭平時就是一般車使用，價格比較較便宜。此外，還有一種個最簡便的方式，就是由福斯的T系列廂型車改裝，今年福斯有在台灣推出T6原裝露營車，無衛浴空間，依配備不同價格200到260萬元。

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