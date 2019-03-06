中台灣燈會「續攤」！御行飛天豬主燈移師大里 10日重新點亮

2019-03-06 20:12

〔記者陳建志／台中報導〕中台灣燈會「續攤」！為了讓燈會花燈能被更多人欣賞，台中市議員林碧秀向市府觀旅局爭取認養超過30座花燈，重新布置在大里十九甲健康公園、大里環保公園、霧峰六股紫錐花園區等地，尤其今年的主燈「御行飛天豬」也重新矗立在十九甲健康公園，每天都吸引不少家長帶著小朋友來拍照，10日晚上7點舉行點燈儀式，重新點亮主燈。

林碧秀說，中台灣元宵燈會每年都吸引許多人欣賞，為了讓這些花燈再利用，3年前開始爭取將主燈等大小花燈，拿到大里環保公園、瑞城公園等地重新點亮，獲得好評。今年認養了超過30座花燈，還有流星燈、LED燈，在大里立德里長江和樹、新里里長何世琦、霧峰六股里長王原祥協助下，自行僱用吊車、貨車，將花燈運回大里十九甲健康公園、大里環保公園、進士公園、霧峰六股紫錐花園區等地重新組裝。

大里立德里長江和樹說，十九甲地區有人口2萬多人，但許多長輩因為行動或交通因素，根本無法到文心森林公園欣賞燈會，這次除了爭取到主燈，還有石虎家族等多座花燈運回健康公園，點亮後每天都有吸引不少人來賞燈、拍照。

霧峰六股里長王原祥也說，這次共認養6座豬寶寶、馬、飛機等造型的花燈，放在社區活動中心對面的紫錐花園區，讓社區增色不少。

林碧秀說，為了讓民眾能欣賞美麗的主燈，已決定在10日晚上7點，邀請觀旅局長林筱淇一起舉行點燈儀式，重新點亮御行飛天豬主燈，現場還會準備芋頭米粉小吃，歡迎大家一起來賞花燈。

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