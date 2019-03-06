首例！屏東花燈名揚海外 日本借展屏監受刑人作品

2019-03-06 18:56

〔記者李立法／屏東報導〕台灣燈會落幕，美麗的花燈紅到國外！屏東監獄收容人精心設計的「火焰戰豬」作品被日本青森市相中，可望在日本每年8月舉行的知名慶典「青森睡魔祭」中展出，典獄長簡文拱說「就當作是台灣送給日本舉辦慶典的賀禮」，將在完成組裝後運往日本。

屏東監獄此次為台灣燈會打造的大型花燈作品「火焰戰豬」，在上百件參展的全國監所花燈作品中獲得特優獎，吸引賞燈民眾目光，因質感及造型十分出色，且符合青森睡魔祭的元素，日方於是透過台灣交通部觀光局駐東京辦事處向屏監商借參展，因為是收容人花燈作品首次出借國外參展首例，矯正署格外重視。

屏監典獄長簡文拱表示，屏監花燈作品能獲得外國政府的賞識，對屏監收容人的手藝是一項肯定，台日交流協會在台灣燈會結束後派員接洽「火焰戰豬」運送事宜，日方希望屏監屆時能派人隨作品一起赴日參展，所有費用均由日方支付。

簡文拱大方表示，說「借」太見外，「火焰戰豬」就當作台灣「送」給日本舉辦慶典的賀禮，永久放在青森市，象徵台日兩國友好情誼。

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