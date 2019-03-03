台灣燈會「恆春風巢」將丹麥巡演 「東港蜂巢」餐桌上比美

2019-03-03 19:47

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣燈會今天邁入最後一天，已令許多人不捨，今年台灣燈會藝術燈區作品堪稱精銳盡出，3件以屏東常民文化為發想的「恆春風巢」、「屏安時光」及「竹田紀事」，今年八月將受邀至丹麥首都哥本哈根的常設展區展覽，屏東花燈成為揚名國際的台灣之光，已10度標下東港第一鮪餐廳「佳珍海產餐廳」，則以東港著名功夫菜「蜂巢蝦」發想，配合燈會熱潮，打造唯妙唯肖的專屬燈會食品，「吃，真的是藝術！」。

「恆春風巢」由恆春在地藝術家楊宗熏及丹麥藝術家Rikke Jullund合製，以外來種銀合歡木材打造成木雕燈座，並利用玻璃瓶透光代表遊子返鄉的明燈，還有社區民眾在上簽名，未來將帶著屏東在地人的祝福，巡演國際。

「恆春有風巢，東港也有『蜂巢』！」，海鮮饕客馬汀說，「蜂巢蝦」堪稱東港在地的功夫菜，一般是老客人才會知道的隱藏菜單，雖然製作材料不難取得，但因為熱油全下，整個廚房的溫度還要再升溫，因此雖然知名東港的海鮮餐廳都會作，但因為費時耗力，少有餐廳敢直接明列在菜單，會是遇上人多時就直接明說作不出來，也因此蜂巢蝦在東港、小琉球的民間是廣為人知，但真的外地客能吃到的機會卻不多，因為消費者太多時如燈會這種期間，若專門留1個爐子給「蜂巢蝦」，將造成廚房料理流程的大打結。

不過，東港海鮮餐廳業者「佳珍」，見代表屏東恆春半島落山風的「恆春風巢」藝術品受邀國際，靈機一動想到馳名中外的隱藏食品「蜂巢蝦」，將「風巢」替換為「蜂巢」，利用餐廳休息時間研發專屬燈會的食品，更符合本屆燈會主燈「巨鮪來富」不以生肖為主燈的意象。

「吃也是種藝術。」業者蕭友澤說，蜂巢蝦先熱油、放蝦、下麵衣，最後以篩子灑入蛋汁入鍋，麵衣蛋汁熟了後有如蜂巢而得名蜂巢蝦；但蜂巢蝦說起來簡單，料理起來卻是費工又費時，尤其油溫的拿捏更是考驗廚師功力，他以花椰菜象形「恆春風巢」的瓶子，木製的部分則是蜂巢蝦本體，但與一般出鍋習慣不同，得將整個蜂巢蝦翻面，鋪上花椰菜球淋上美奶滋。特色菜結合揚名國際的藝術品，「色香味俱全」是令人食指大動。

蕭友澤說，燈會除了主燈區大鵬灣，小鎮燈區也引進很多遊客進入鎮內，連他們家餐廳外面所掛上的led光飾，都能吸引遊客專程來賞餐廳外的燈飾再進小鎮燈區

「東港蜂巢蝦」把食品結合屏東的意象的藝術燈飾，讓功夫菜成為名副其實的「藝術菜」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/