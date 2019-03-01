酷！千隻空酒瓶 搖身一變成花燈

2019-03-01 11:12

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕今年台灣燈會在屏東熱烈登場，但在嘉義縣偏遠的山上也有座絕無僅有的小型花燈，是用上千隻空酒瓶與就地取材的竹子打造而成，白天、夜晚各有不同的風情，讓遊客讚不絕口。

位於嘉義縣阿里山鄉豐山村觀景民宿庭院的「酒瓶花燈」，是少莊主許旻期用了上千個空酒瓶結合竹材創作出來，許旻期指出，去年台灣燈會在嘉義縣舉辦，曾和家人前往觀賞，對花燈的設計與創意讚嘆不已，去年底想說自己也弄看看，先砍竹子做結構體與擺飾，再於村子裡與鄰近聚落蒐集空酒瓶，前後花了約一個月時間完成。

攝影玩家陳明正表示，「酒瓶花燈」兼具創意與環保，白天就很有可看性，晚上點燈後更令人目不暇給，而且與遠山相映成趣，讓人留下深刻的印象。

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