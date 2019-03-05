1人半片烏魚子！霸氣海口人喜宴 網驚：喜糖是整條金莎

2019-03-05 13:12

〔即時新聞／綜合報導〕南部喜宴常出現整桶冰淇淋當甜點等等的豪邁菜色，讓不少北部人羨慕不已，不過這豪氣景象也出現在台中，有女網友昨天參加喜宴，看見烏魚子竟是直接一人半個，喜糖還是一整條金莎，讓眾網友羨慕不已。

「霸氣婚禮第一次看到（一人一半烏魚子）」，這名女網友到臉書社團「爆廢公社」貼出照片，一個大盤子上疊著約10個對半分的烏魚子，一旁整齊擺著切片的蘋果，原PO將烏魚子放到自己的盤子上，長度幾乎等於盤子的直徑，看起來不小，這是原PO昨天到台中梧棲參加喜宴的其中一道菜色，眼前的景象讓她興奮不已。

超豪邁的菜色，其他網友看了紛紛讚嘆，「好狂」、「別人的喜酒都不會讓人失望」、「也太爽了，直接拿起來啃哦」、「直接拿來當牛舌餅啃嗎」、「海口人的喜酒嗎」；有網友懷疑是油魚子，原PO回應，的確是烏魚子；有知情的網友就說，「這場主人家是從事漁業工作，本身也是做烏魚子的大宗，希望大家賓主盡歡而已，所以招待大家吃自家海鮮」。

驚喜不只於此，有眼尖的網友發現照片中賓客前的兩條金莎，「我只看到兩條金莎，不要跟我說那兩條是喜糖」，原PO回，「對喔。一人一條」，再度羨煞不少網友。

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