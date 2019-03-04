關西水泥礦場復採案爭取「還魂」 說明會一度僅5鄉親到場

公開說明會一開始，反復採的金山里民羅政宏（左）質疑外人來得比當地鄉親多，請里長羅金基（持麥克風者）清點鄉親人數，結果發現只有5人是金山里民。（記者黃美珠攝）

公開說明會一開始，反復採的金山里民羅政宏（左）質疑外人來得比當地鄉親多，請里長羅金基（持麥克風者）清點鄉親人數，結果發現只有5人是金山里民。（記者黃美珠攝）

2019-03-04 16:05

〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣關西鎮以羅慶仁、羅慶江為代表所提的水泥礦場復採案爭取「還魂」！申請開發業者等今天在金山、玉山2里召開公開說明會，以利啟動後續的2階還評審查。這讓當地反對者跳腳，直指本案和宏關電廠一起交相將把關西的空氣往「死裡」逼，質疑開發業者委外所做的模擬測試，也質疑相關簡報資料都避重就輕。

整個說明會場擠滿了人，但真正金山里民寥寥可數，倒是許多外地或關西他里的環團、民代等到場關切，就連綠黨新竹市議員劉崇顯（面對鏡頭圖左低頭者）也在座。（記者黃美珠攝）

整個說明會場擠滿了人，但真正金山里民寥寥可數，倒是許多外地或關西他里的環團、民代等到場關切，就連綠黨新竹市議員劉崇顯（面對鏡頭圖左低頭者）也在座。（記者黃美珠攝）

盡管本案備受矚目，但是第1場在金山里的公開說明會卻意外地出現實際到場的該里鄉親僅5人，後經里長羅金基催請，鄉親才陸續到場。反開採的金山里民羅政宏一度質疑這場公開說明會的代表性，但申請業者羅慶仁說，公開說明會採自由参加，他們事前有充分告知和公告，他們尊重大家出席的意願外，沒有實際到場的鄉親，還是可以透過書面表示意見，不影響未到場者的發言權，因此決定如常舉行。

新竹縣玉山礦場前董事長羅慶仁（右）強調今天無法出席的鄉親，仍可以用書面表達個人意見，他們會如實呈報給中央了解。（記者黃美珠攝）

新竹縣玉山礦場前董事長羅慶仁（右）強調今天無法出席的鄉親，仍可以用書面表達個人意見，他們會如實呈報給中央了解。（記者黃美珠攝）

社區工作者葉日嘉聽取簡報後質疑，本案當初在1階環評的公開說明會上，曾說所採的礦石不會賣給亞泥，但是今天的簡報卻欲蓋彌彰的說「開採所得的礦土石均以架空索道運到橫山鄉的水泥廠」！他要業者說清楚跟亞泥的關係。

新竹縣關西羅家所申請的礦場復採案今天分在金山、玉山2里舉行公開說明會。（記者黃美珠攝）

新竹縣關西羅家所申請的礦場復採案今天分在金山、玉山2里舉行公開說明會。（記者黃美珠攝）

葉日嘉也抨擊，業者所做的評估和模擬都只講開採場「內」，不管開採場「外」。新竹縣近年在只有1座新桃發電廠、橫山亞泥廠幾乎停擺下，依舊是全國酸雨最酸的地方。他請鄉親好好思考，如果未來關西有宏關電廠、關西礦場又成功復採，那又會是什麼樣？

社區工作者葉日嘉說，在只有新桃發電廠和橫山亞泥廠低密度運轉下，新竹縣就已是全台酸雨嚴重區，礦場萬一成功復採、加上宏關電廠，環境將更為惡化。（記者黃美珠攝）

社區工作者葉日嘉說，在只有新桃發電廠和橫山亞泥廠低密度運轉下，新竹縣就已是全台酸雨嚴重區，礦場萬一成功復採、加上宏關電廠，環境將更為惡化。（記者黃美珠攝）

玉山里鄉親曾前朗說，西部的石灰岩礦全部停採，各縣市首長也都極力反對，只有新竹縣願意開放，這很弔詭。這個採礦對地方的污染很大，就像宏關電廠一樣，有空污的問題。但是業者針對開採行為對地方環境的衝擊，不是沒有資料就是資料不對或「太漂亮」！「這是不對的」、「我們居民怎麼辦？」

新竹縣關西鎮玉山里民曾前朗質疑業者所做的評估和模擬數據不真且有美化之嫌，「這對我們居民來說傷害很大！」他說。（記者黃美珠攝）

新竹縣關西鎮玉山里民曾前朗質疑業者所做的評估和模擬數據不真且有美化之嫌，「這對我們居民來說傷害很大！」他說。（記者黃美珠攝）

他舉例評估對溪流的衝擊為例，業者所做的報告只講俗稱「SS」的水中懸浮固體，卻不探討導電度、重金屬等其他問題。

玉山里再過去就是橫山內灣、和尖石地區，那裡有土石流的潛勢溪流，但在資料上卻付之闕如。對周邊保育類、珍稀類的野生動物也什麼都沒有提，這樣的調查對居民來說是很大的傷害。就連開採後的復育，也因為帶入了太多的客土，造成現在紅火蟻肆虐。

由於本案2016年在環保署環評大會上被認為，開發基地放流水承受的水體流域範圍及放流口20公里內有淨水場、開發範圍涉及林地、山坡地保育區，申請開發區域平均坡度超過40%、基地範圍直線距離300公尺內有民宅聚落、基地及所到邊界向外延伸500公尺範圍內有公告瀕臨絕種的林鵰，還有穿山甲、食蟹獴等15種珍稀野生動物等多個理由駁掉，裁定必須改用2階段環境影響評估才行。

環保署也特別要求開發業者2階環評有8個重點必須要去努力，其中最重要的就是：敘明爆破技術後續追蹤查核依據、評估開採作業與使用包含索道在內的機具對空氣品質、噪音振動、飛石等可能的影響。並補充保育類動物的現況調查，並比對歷來調查資料、路死預防措施、異常死亡通報機制、以及繁殖期暫停開採等的相關規劃。

受委託規劃的新陽工程顧問股份有限公司表示，因應之前鄉親對於開發區邊界距離聚落太近的疑慮，礦場已經從原來相距的100公尺遠退縮到290公尺外，且因礦場採掘後會形成內凹地形，採礦場周邊又設計有15公尺以上的緩衝帶或是隔離綠帶，這樣可以對鄉親的生命財產有一定的保障。

至於鄉親過去所提的四份子捨石場土壤液化的疑慮，因為不在這次申請開發區內，過去也不是羅家的礦場，近年因應民眾的擔憂，由公所進行的3年監測數據也顯示該捨石場並沒有滑動的疑慮。

今天是他們爭取2階段環評以前必須要做的公開說明會，用意在於收集地方正反的意見，如實彙整後提供中央審查時參考。

相關的行政程序是：公開說明會後大約1個月做成報告送交環保署，便等經濟部安排現地會勘。

會勘後會實際討論範疇的界定，目的就是在於綜合環評委員學者專家以及民眾意見，決定後續是否要進行「距離開發區」多少公尺範圍內的生態、水紋等的調查，也在此階段一併釐清民眾在公開說明會內所提出的各項疑慮，最後根據調查成果做好評估，等前述「敲門磚」都完成，才將正式開啟2階環評審。

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