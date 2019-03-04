關西水泥礦場復採案爭取「還魂」 說明會一度僅5鄉親到場

2019-03-04 16:05

〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣關西鎮以羅慶仁、羅慶江為代表所提的水泥礦場復採案爭取「還魂」！申請開發業者等今天在金山、玉山2里召開公開說明會，以利啟動後續的2階還評審查。這讓當地反對者跳腳，直指本案和宏關電廠一起交相將把關西的空氣往「死裡」逼，質疑開發業者委外所做的模擬測試，也質疑相關簡報資料都避重就輕。

盡管本案備受矚目，但是第1場在金山里的公開說明會卻意外地出現實際到場的該里鄉親僅5人，後經里長羅金基催請，鄉親才陸續到場。反開採的金山里民羅政宏一度質疑這場公開說明會的代表性，但申請業者羅慶仁說，公開說明會採自由参加，他們事前有充分告知和公告，他們尊重大家出席的意願外，沒有實際到場的鄉親，還是可以透過書面表示意見，不影響未到場者的發言權，因此決定如常舉行。

社區工作者葉日嘉聽取簡報後質疑，本案當初在1階環評的公開說明會上，曾說所採的礦石不會賣給亞泥，但是今天的簡報卻欲蓋彌彰的說「開採所得的礦土石均以架空索道運到橫山鄉的水泥廠」！他要業者說清楚跟亞泥的關係。

葉日嘉也抨擊，業者所做的評估和模擬都只講開採場「內」，不管開採場「外」。新竹縣近年在只有1座新桃發電廠、橫山亞泥廠幾乎停擺下，依舊是全國酸雨最酸的地方。他請鄉親好好思考，如果未來關西有宏關電廠、關西礦場又成功復採，那又會是什麼樣？

玉山里鄉親曾前朗說，西部的石灰岩礦全部停採，各縣市首長也都極力反對，只有新竹縣願意開放，這很弔詭。這個採礦對地方的污染很大，就像宏關電廠一樣，有空污的問題。但是業者針對開採行為對地方環境的衝擊，不是沒有資料就是資料不對或「太漂亮」！「這是不對的」、「我們居民怎麼辦？」

他舉例評估對溪流的衝擊為例，業者所做的報告只講俗稱「SS」的水中懸浮固體，卻不探討導電度、重金屬等其他問題。

玉山里再過去就是橫山內灣、和尖石地區，那裡有土石流的潛勢溪流，但在資料上卻付之闕如。對周邊保育類、珍稀類的野生動物也什麼都沒有提，這樣的調查對居民來說是很大的傷害。就連開採後的復育，也因為帶入了太多的客土，造成現在紅火蟻肆虐。

由於本案2016年在環保署環評大會上被認為，開發基地放流水承受的水體流域範圍及放流口20公里內有淨水場、開發範圍涉及林地、山坡地保育區，申請開發區域平均坡度超過40%、基地範圍直線距離300公尺內有民宅聚落、基地及所到邊界向外延伸500公尺範圍內有公告瀕臨絕種的林鵰，還有穿山甲、食蟹獴等15種珍稀野生動物等多個理由駁掉，裁定必須改用2階段環境影響評估才行。

環保署也特別要求開發業者2階環評有8個重點必須要去努力，其中最重要的就是：敘明爆破技術後續追蹤查核依據、評估開採作業與使用包含索道在內的機具對空氣品質、噪音振動、飛石等可能的影響。並補充保育類動物的現況調查，並比對歷來調查資料、路死預防措施、異常死亡通報機制、以及繁殖期暫停開採等的相關規劃。

受委託規劃的新陽工程顧問股份有限公司表示，因應之前鄉親對於開發區邊界距離聚落太近的疑慮，礦場已經從原來相距的100公尺遠退縮到290公尺外，且因礦場採掘後會形成內凹地形，採礦場周邊又設計有15公尺以上的緩衝帶或是隔離綠帶，這樣可以對鄉親的生命財產有一定的保障。

至於鄉親過去所提的四份子捨石場土壤液化的疑慮，因為不在這次申請開發區內，過去也不是羅家的礦場，近年因應民眾的擔憂，由公所進行的3年監測數據也顯示該捨石場並沒有滑動的疑慮。

今天是他們爭取2階段環評以前必須要做的公開說明會，用意在於收集地方正反的意見，如實彙整後提供中央審查時參考。

相關的行政程序是：公開說明會後大約1個月做成報告送交環保署，便等經濟部安排現地會勘。

會勘後會實際討論範疇的界定，目的就是在於綜合環評委員學者專家以及民眾意見，決定後續是否要進行「距離開發區」多少公尺範圍內的生態、水紋等的調查，也在此階段一併釐清民眾在公開說明會內所提出的各項疑慮，最後根據調查成果做好評估，等前述「敲門磚」都完成，才將正式開啟2階環評審。

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