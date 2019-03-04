癌友別覺得發燒無所謂 小拖恐敗血亡

2019-03-04 12:57

〔記者歐素美／台中報導〕癌症患者，發燒別輕忽！以免拖延造成併發症，導致死亡率提升，豐原醫院癌症個管師表示，4年來進行癌友衛教諮詢，常遇到癌友輕忽發燒，拖延就醫，導致併發症，甚至嚴重引發敗血症死亡。

豐原醫院癌症個管師劉蓓君表示，80歲的陳媽媽，3年前被診斷出罹患癌症，有天在家發燒，孩子擔心，打電話詢問該如何處理？她立刻要求家屬帶陳媽媽到醫院急診，家屬才知道原來媽媽的燒跟一般人不一樣，感謝其救了媽媽。

豐原醫院放射腫瘤科主任張世宗表示，罹癌病人身體狀況與一般病患不同，發燒主要是身體某處遭受感染導致，如果當下沒有立即到醫院就醫、查明發燒原因，容易造成其他併發症發生。

張世宗提醒癌友養成天天固定記錄體溫的習慣，每天體溫應該保持在正、負1 °C之間才算正常，如果體溫都在37-38°C，患者可以不用太擔心，若超過1°C以上就必須趕緊到醫院求診。

豐原醫院癌症個管師劉蓓君表示，癌友初期較擔心做完治療身體會虛弱，這時一定要放鬆心情、儘量讓自己情緒起伏別太大，若有任何問題，可透過個癌別的個管師幫忙，讓醫護一起陪伴抗癌才是不二法門。

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