急診就醫 不明原因發燒最多

2019-03-03

15％民眾小病掛急診

〔記者吳亮儀／台北報導〕健保署統計去年度急診壅塞情形，以全部急診案件來看，不明原因發燒名列第一，「檢傷分類」比較不嚴重的第四、第五級病人就佔了十五％，狀況最嚴重的第一、二級僅十三％，顯示仍有許多民眾小病掛急診。

急診案件前十名依序為不明原因發燒、腹痛及骨盆痛、頭暈及目眩、其他及未明示非傳染性胃腸炎及結腸炎、喉嚨痛及胸痛、手部開放性傷口、頭部表淺損傷、肺炎、泌尿道及其他疾患、急性上呼吸道多處或未明示性感染等。

急診室內重要的「檢傷分類」，是將病患病情輕重分為不同的等級，嚴重的病人先看，輕的病人後看，依嚴重度依序為一到五級，第一級最緊急，病況危急，生命或肢體需立即處置；第五級僅需鑑別性的診斷或轉介門診。

前衛生署長楊志良說，提升民眾的醫療教育十分重要，如果有好的衛教知識，民眾就能理解小病不用跑急診，一般的診所或醫院即可就醫；他也建議，若難以改善輕症病患跑急診，不妨將檢傷分類第三到五級的病患收費增加三倍。

為減少大醫院急診壅塞，健保署鼓勵基層院所假日開診，民眾假日有就醫需求時避免直接跑大醫院或急診，「家庭醫師整合性照護計畫」也提供社區醫療群廿四小時緊急電話諮詢服務。

2018年前五大醫院急診人次排名

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