北返車潮湧現！西部國道恐塞到晚上8點 國5塞到深夜

2019-03-02 16:23

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕連假最後一天，北返開始湧現，國道5號從上午10點開始塞車，西部國道下午3點30分也出現車潮了。交通部高速公路局說，依照上次228連假經驗，西部國道今天大約是3點30分至4點會湧現車潮，一路塞到晚上8點，國5則是會塞到深夜，提醒民眾若不趕著今天北返，可利用明天上午10點前的免收費時段出發，既省錢又不塞車。

西部國道國1竹北─湖口、國3燕巢系統─田寮、龍潭─大溪，3點30分後都已出現壅塞情況，車輛時速僅約30公里。國5雖有高乘載管制，不過還是有相當多車輛準備排隊上國道，主線宜蘭─坪林時速都僅20-30公里，預估會塞到晚上10點後。

高公局建議民眾可多走替代道路，高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，讓用路人避開塞車；長途部分，建議民眾多利用台9線替代國5、台63線替代國6、台61線替代國1、國3，避免塞在車陣中；短途部分，建議高速公路易壅塞地區民眾，儘量利用省縣道，不要上國道。

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