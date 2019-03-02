吃飽飯北返要趁早！西部國道估3點起湧現車潮

2019-03-02 13:12

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中午吃飽飯後要北返民眾，盡量要提早出發，交通部高速公路局表示，西部國道預計下午3點就會湧現車潮，造成多處路段壅塞；國5今日北返車潮則較早湧現，上午10點就開始出現車多壅塞，頭城－坪林車輛時速約40公里。

提早出現北返車潮，是否就不會塞到深夜，高公局表示，還是要看車潮多不多，呼籲民眾上路前可先上高公局網站查詢最新路況，或利用明日上午10點前免收費時段北返。

高公局預估今日下午3點開始，國道就會湧現大批北返車潮，多處路段可能會塞到晚間8點至10點。重點壅塞路段包含國1西螺－埔鹽系統、南屯－后里、新竹系統－竹北、國3關西－大溪、大山－香山、竹山－中興、霧峰系統－霧峰、國5頭城－坪林、國6舊正－霧峰系統。高公局特別提醒，國5今日預估會塞到晚間11點，但往例曾出現塞到凌晨的情況，呼籲民眾能盡早上路或改道行駛替代道路。

另外，國5北上蘇澳－頭城，下午2點至晚間9點將實施北上高乘載管制，提醒未達3人車輛避開該時段，或改走替代道路。

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