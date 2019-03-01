（不斷更新）車好多！228連假第2天 國1、國3多處路段「紫爆」

2019-03-01 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕今天為228連假第2天，高速公路上午就湧入車潮，國道1號北上內湖到汐止系統、國道3號南向環東至南港一度出現「紫爆」（時速不到20公里）。

高速公路局數據顯示，截至上午11時，國道1號北上圓山至汐止、南下中壢服務區至中壢轉接一、湖口至新竹，時速未達40公里；國道3號南下土城至大溪、中投至霧峰系統、田寮至燕巢系統，時速也未達40公里。今天10時左右，國道1號北上內湖到汐止系統、國道3號南向環東至南港一度出現「紫爆」，時速不到20公里。

高公局表示，今天路況相較昨天來說確實是順暢許多，主要因為國道南下車潮較昨天少，西部國道預計下午1時後，壅塞情況就會紓解，建議南向用路人儘量於下午時段出發。高公局預估，今天國道總延車公里為118百萬車公里，為平日的1.4倍，國道壅塞時段路段，將出現在上午國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段。今天上午除南下車潮外，台北都會區往基隆方向，也出現車潮，預估大都是準備前往北海岸或東北角遊玩民眾，高公局預估，上述路段車潮下午1時左右就會逐漸疏散。

另外，今年台灣燈會在屏東大鵬灣舉辦，高公局提醒民眾，今天下午2時起，同樣會封閉國3南州交流道以南各交流道，包含林邊、大鵬灣端等，呼籲要賞燈民眾，可多搭乘公共運輸前往。

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