連假第2天車潮仍多 國3南州以南各交流道14:00封閉

2019-03-01 11:28

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今日是228連續假期第二天，國道路況相對昨天來說順暢許多，今日國1、國3車潮約在上午10點才湧現，造成國1楊梅－新竹、國3土城－大溪、中投－霧峰系統等路段壅塞，車輛時速不到40公里；國5今日上午仍有實施南下高乘載管制，上午幾乎都是車多未壅塞，時速多可維持在60公里以上。

高公局表示，今日路況相較昨天來說確實是順暢許多，主要因為國道南下車潮較昨天少，西部國道預計下午1點後，壅塞情況就會紓解；國5雖高乘載管制結束，但預估仍會再湧現車潮，但不會太多，下午時段時速應該還是能保持在40公里以上。

今日上午除南下車潮外，台北都會區往基隆方向，也出現車潮，預估大都是準備前往北海岸或東北角遊玩民眾，造成從圓山－五堵間，一度出現幾乎都是時速低於40公里的壅塞情況，內湖－汐止更一度出現紫爆（時速低於20公里）情況，高公局預估，上述路段車潮下午1點左右就會逐漸疏散。

另外，今年台灣燈會在屏東大鵬灣舉辦，高公局提醒民眾，今日下午2點起，同樣會封閉國3南州交流道以南各交流道，包含林邊、大鵬灣端等，呼籲要賞燈民眾，可多搭乘公共運輸前往。

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