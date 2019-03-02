宜蘭清水地熱車陣8公里？排隊遊客：崩潰！

2019-03-02 13:19

［記者江志雄／宜蘭報導］228連假好天氣，宜蘭縣人氣景點清水地熱公園人潮強強滾，今天上午8點20分，園區還未營運，園區250個小客車停車位全部停滿，開始管制車輛進入，遊客上網PO文說，園外排隊入園車輛有8公里長，讓等候入園網友直呼崩潰。

沈姓遊客在地方臉書社團「宜蘭知識+」PO文說，「各位鄉親父老兄弟姐妹們，別再來清水地熱了 ，車龍已經8公里長，排到下午也排不到，趕快去其他景點」，另一名朱姓遊客則上傳排隊車陣影片，建議大家別去了。

網友留言，「我決定明早6點到」、「我以為是停車場」、「都是路邊停車的，沒看到排隊車啊」、「那是停在路邊賞櫻吧」、「頗療癒的畫面呀~ 塞不怕呢~」。

管理單位統計，清水地熱公園228當天遊客數6200多人，昨天5200多人，今天上午9點開始營運，8點20分停車場便客滿，清水橋頭旁的聯絡道路入口管制車輛進入，園外排隊車陣最長約2.5公里，網傳8公里太誇張。

今天中午12點，排隊車子約有上百輛，有些遊客不耐久候，從清水橋頭旁的入口處步行入園，管理單位表示，入口處到園區山路約4公里，來回8公里，由於天氣炎熱，不建議步行入園，休園時間是下午5點。

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