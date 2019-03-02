03/02 各報重點新聞一覽

2019-03-02 06:16

自由時報

教部禁辦「繼續教育」課程 鎖定近10校加速退場

加速後段學校退場，教育部針對辦學不佳專案輔導列管的近十所大學校院祭出狠招，今年八月新學年起，禁止這些學校辦理「繼續教育」學習時數課程及學分課程，教育部技職司長楊玉惠表示，教學品質不好的學校沒有能力辦理這些額外的業務，因此明文禁止。

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超商草莓季食品 沒草莓

每年十二月到隔年四月間，是台灣草莓盛產期，許多食品業者會趁勢推出草莓商品，近期就有通路業者大推「草莓季」活動，主打草莓口味零食、甜點；不過記者調查，包括統一、全家超商的草莓季商品成分多是食品添加物做成，沒有任何新鮮草莓，許多草莓控大失所望。

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中國拉台生 研討習五條 全程接待

中國國家領導人習近平在「告台灣同胞書四十週年紀念大會」提出「習五條」，邀請兩岸各黨、各界討論「一國兩制台灣方案」，展開「民主協商」，預計本月初全國人大、政協「兩會」召開後將密集啟動。中國政治協商對象不僅針對我政黨、團體以及學者等，最近也鎖定我青年學子，在參訪中挾帶「協商民主實驗」活動，全程落地接待。

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蘋果日報

太美了 台灣燈會 千萬人爭睹 昨湧169萬人破南台紀錄 明閉幕料再創新高

黑夜裡璀璨的燈光映照在一個個興奮的賞燈民眾臉龐上，更不忘拿起手機記錄美麗的燈海。南台灣屏東縣舉辦的台灣燈會在二二八連假中湧入比屏東縣人口還多一倍的賞燈人潮，擠爆潮州車站，主燈區大鵬灣更是動彈不得。縣府指，昨天單日湧入169萬人次參觀，創下南台灣燈會新紀錄，而至昨晚累積遊園人數也已達1005萬人次。

較勁 柯見扁 蔡突探扁媽 2020爭大位 同日找上扁家人

台北市長柯文哲、總統蔡英文昨都找上扁家人。柯因「兩岸一家親」言論惹怒綠營，日前先是探視前總統李登輝，昨偕太太陳佩琪探視前總統陳水扁，雖說以醫師立場來關心病人，未觸及總統選舉，但民進黨高度關注。總統蔡英文昨台南輔選後特地探視扁媽陳李慎，黨主席卓榮泰還臉書貼文指扁媽深知「明年很重要」，數度為蔡加油。蔡、柯同日會扁家人，濃濃選舉味。

聯合報

吳敦義：為了勝選 保留徵召可能性

國民黨總統初選機制決定採「七三制」，但不排除二階段「徵召」，立法院前院長王金平昨天質疑「很奇怪」。國民黨主席吳敦義則強調，一定要非常鄭重、謹慎，「不能隨便為之」，只是保留一線機會，假如真有這種情況，也要保留「萬分之一的可能」。

赦扁議題再起！扁：特赦是蔡英文要不要而已

保外就醫的前總統陳水扁昨天到台中，據轉述，陳水扁引用前總統馬英九的觀點認為，特赦是「要不要的問題」，強調「特赦是蔡英文要不要而已」。對於赦扁議題又起，總統府表示，現階段最重要的工作，是全力確保陳前總統能夠獲得最好的醫療照顧，早日回復健康。

中國時報

綠議員爆 扁想當造王者 結盟有影 2020柯選定了

台北市長柯文哲1日與前總統陳水扁見面，雙方就台北市政府將替阿扁出版口述歷史一書交換意見，未談及政治議題；不過，民進黨籍北市議員周威佑爆料，扁想成為柯選2020總統的King Maker，作為政治翻身的契機。

MSCI調高權重 陸股吸金800億美元

國際指數編製公司明晟（MSCI）1日宣布大幅提高大陸A股納入權重比重，由目前大盤A股在MSCI全球基準指數中的納入因子，由5％大幅擴增至20％，於年內分3階段調升，並首度納入創業板股票。MSCI此舉將大幅提升上海和深圳股市對全球投資者的重要性，並為A股引入800億美元（相當2.4兆新台幣）增量資金，未來A股占MSCI新興市場指數權重也將升至3.3％。

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