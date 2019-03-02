超商草莓季食品 沒草莓

2019-03-02

多是添加物做的 草莓控崩潰

〔記者吳亮儀、王憶紅／綜合報導〕每年十二月到隔年四月間，是台灣草莓盛產期，許多食品業者會趁勢推出草莓商品，近期就有通路業者大推「草莓季」活動，主打草莓口味零食、甜點；不過記者調查，包括統一、全家超商的草莓季商品成分多是食品添加物做成，沒有任何新鮮草莓，許多草莓控大失所望。

不見鮮草莓 多是草莓粉、果醬或糖漿

記者訪查發現，四大超商中就有統一和全家主打草莓季，不過統一超商推出「超過四十種草莓商品」中，沒有任何一項商品有真的草莓；全家超商推出約四十款商品，也僅有一款果乾和一款冰品有真正的草莓；全聯超市的十八種草莓季商品，則有約半數可看到新鮮草莓。

檢視商品成分，除砂糖、植物油、奶油、蛋等一般原料外，多是香料、色素、黏稠劑、甜味劑等食品添加物，跟草莓有關的最多只是草莓粉、果醬或糖漿，都是人工化合物。以「北日本愛戀草莓巧克力威化餅乾棒」為例，卅五個成分中，僅一項「草莓粉」跟草莓有關係。

消保官：只有添加物 就應標示沒草莓

食藥署科長李婉媜說，目前食品標示規定，只要完整標示所有內容物組成即可，「業者若主動標示如草莓風味字樣最好」。

行政院消保處消保官王德明說，只有添加物的話，業者就應寫清楚「沒草莓」，就像牛肉泡麵「湯頭都用調味料調出來、沒牛肉卻稱作牛肉麵很怪」。

消基會董事游開雄說，主打當令的水果如冬天的草莓季、夏天的芒果季，似乎不該沒含真正水果，主管機關應該要求業者做好標示。

全聯表示，十八種的草莓季商品全部都使用新鮮草莓，考量各商品製程、保存方式不同，採果泥、果乾、果肉方式呈現，以草莓波蘿泡芙為例，考慮草莓容易出水，而以新鮮草莓打成果泥呈現，草莓季商品都很實在。

業者：商品標示 均符合食品法規規範

統一表示，目前販售草莓風味商品，包裝上均有註明及標示，商品均符合食品相關法規規範。全家則指出，每年年初國內進入草莓季的生活氛圍，應景推出各種類型草莓口味商品，消費者可依需求自由選購。

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