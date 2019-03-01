家長怨社工訪視子女校方未先徵詢同意 新北市府：依法調查

2019-03-01 12:45

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區一名家長向本報投訴，新北市社會局社工上週五因案赴她子女所就讀國小訪談小朋友，她認為學校應善盡保護學童責任，在讓小朋友接受社工訪談前，應先徵詢家長同意，社會局社會工作科長劉文湘說，社工在調查兒童及少年案件時，依法可直接調查，毋需家長同意，教育局主秘歐人豪說，社工也是學校輔導資源及網絡一部分，所以學校可視情況主動配合，不需告知家長。

家長投訴，社工不應該未經家長同意私下到學校訪談小孩，且訪談內容可能造成小孩恐慌，她覺得她跟小孩的人權和安全都受到侵犯。

劉文湘說，本案是家長先向社會局表示家庭經濟陷入困境，符合社會局高風險家庭評估指標需及時關懷，因此社會局派社工介入調查，並赴子女就讀學校訪談評估子女受到影響的程度，社工是依據「兒童及少年福利與權利保護法」第70條，賦予社工對當事人及相關人員進行訪視、調查及處遇，同時依行政程序第40條規定，社工依職權實施行政行為，為配合公務機關調查權行使，無義務事先或事後向兒少之法定代理人先行報告調查經過。

歐人豪說，學校的輔導資源及網絡包含社工部分，所以當社工因個案到學校訪談學童，學校尊重及配合社工調查的隱私內容，可能涉及家暴、兒虐及經濟家庭問題，不宜事先通知或徵求家長同意。

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