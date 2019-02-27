台南國、高中生回憶沒了！「南方公園」暫時熄燈

2019-02-27 20:02

〔記者邱灝唐、王捷／台南報導〕堪稱台南國、高中生回憶的「南方公園」，店面近來熄燈或貼出結束營業的布條，這讓許多民眾相當不捨。至於該地未來將轉作何用？台南醫院表示，屆時再請長官決定；不過，南方公園經營團隊則說，目前只是暫時離開。

位於中山路上、台南醫院前的「南方公園」目前正進行撤離，不僅攤車早在去年就撤走，經營店面的業者也貼出結束營業的告示，讓許多台南人感嘆不已。由於「南方公園」的地點相當好，鄰近火車站、百貨公司，經常是來往民眾歇腳、休息的地方。

另外，南方公園也因鄰近各大補習班，許多國、高中生都會在放學後到此聚會、用餐及準備補習，經營團隊更將經營方向朝向年輕化，在店家尚未撤離之前，南方公園是台南舉辦明星簽唱會的首選地點，歌手蔡依林、網紅小玉等人都曾在此舉辦簽唱會，所以一直都是年輕人聚集的熱門地點。

不過，「南方公園」是由台南醫院委外經營，而院方與經營團隊後來爆發合約爭議，雙方對簿公堂；法院三審已於2016年判攤販車全撤離、還地給醫院確定，但醫院與後方店家及經營團隊的訴訟仍在進行。經營團隊表示，由於租約到2月底，所以店家才會離開，但這只是暫時的，能否回歸還要看訴訟結果，並強調若是要拚經濟，就該讓南方公園留下來，儘管現場有些凌亂，但稍加改善即可。

如今，攤販撤離、店面收起讓許多民眾大表不捨，並好奇該地未來將轉做甚麼用途。對此，院方表示，目前訴訟還在進行中不便多說，而且醫院人事會固定輪替，未來的用途還得等長官決定。

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