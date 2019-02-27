台南離奇搶車案！口罩男闖入賓士強開走 女駕駛驚嚇奪門逃

2019-02-27 16:37

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南仁德區昨天傍晚發生離奇的搶車事件；1名駕駛賓士車的婦人剛從郵局出來，上車時，戴鴨舌帽、口罩的陌生男子從後方闖入，她嚇得奪門而出，嫌犯強行將車開走，動機不明。

開著婦人賓士車的嫌犯，隨後在高雄仁武、鳳山陸續發生擦撞意外，棄車逃逸；警方已掌握特定地區的對象，全力清查、追緝中。

歸仁警方表示，這起案件發生於昨天傍晚5點20分許，當時49歲的余姓婦人自二空郵局出來，才坐上自家的賓士車後，陌生男子就從右後座開門闖入，意圖不明。

婦人機警地從駕駛座奪門而出，大聲呼救，男子就鑽到前方，強行將賓士車開走；警方獲報後展開追查，調閱監視器發現，嫌犯奪車後先到東區，再回到仁德，從仁德交流道上中山高，轉國道10號前往高雄。

警方查出，嫌犯先在高雄仁武擦撞3部車子，晚間7點左右，又到鳳山青年、文濱路口，逆向撞上1部轎車，他心虛，立刻棄車逃逸。

歸仁警方指出，當時因郵局人很多，想提款的婦人等太久，只好先行離開，而男子則先在對面的花台徘徊，伺機尋找目標作案，研判應是想要搶錢。

婦人指稱，當時上車，眼睛餘光有瞄到男子行徑詭異，隨後快速衝進來，她中控鎖來不及按，就被歹徒上車，只好趕緊下車自保，並呼救。

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