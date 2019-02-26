宣傳台南小吃 賴清德：吃飽了才有力氣減肥

2019-02-26 16:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「我帶氣象達人彭啟明博士來國華街品嘗美食」「彭博士：在台南生活很容易發胖吼，會不會？會，但是先吃再說！吃飽了才有力氣減肥～」

卸下閣揆身分的前行政院長賴清德，反而「閒得忙」！最近協助拍攝台南宣傳影片，帶領彭啟明博士推薦台南私房景點，首支推薦影片觀看人數已近50萬，昨天他現身在台南維冠受災戶洪家益直播，幫忙宣傳賣玉女番茄，今（26）日他又在自己臉書連結新1支宣傳影片，帶領彭啟明博士到國華街吃豆花，又來一波私房景點，還不忙幽默提醒網友「筆記本趕快拿出來！」影片也已逼近10萬次觀看！

賴清德推薦普濟殿花燈節、月津港燈節都只展到本週末，1661台灣船園區、烏山頭南洋櫻花季、學甲蜀葵花文化節、台灣國際蘭展等活動，將在本週開幕，歡迎大家來台南！

影片中，受訪民眾說「我覺得他比電視上還帥」！還有賴粉留言「百萬青年挺賴清德」、「國華街真的一堆美食」、「誘人的豆花 繽紛的燈籠~真想去吃吃逛逛」。

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