境內外空污夾擊 台南PM2.5又紫爆預估晚上最糟

2019-02-27 10:34

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市自今天清晨開始，PM2.5濃度逐步升高，目前台南4個空品測站的PM2.5即時濃度均已達紫爆程度，空品嚴重不佳。南市環保局表示，因大環境吹東風，加上受到境內外污染物影響，台南PM2.5污染物濃度上升中，估計到了晚上會最糟。

環保局表示，已於昨天（26日）下午4點半成立跨局處應變小組，加強污染防治、洗掃街及稽查應變。

根據環保署的空品監測網顯示，台南空氣品質從今天清晨起開始轉差，截上今天上午9點，台南、安南、善化及新營4個空品測站的PM2.5即時濃度已達63至73微克／立方公尺，其中，以新營站的濃度最高。

環保局表示，今天空氣品質（AQI）預報為155，指標等級為對所有族群不健康，指標污染物為PM2.5。

環保局說明，由於大環境東風吹拂，大幅回暖且有晨霧，風速持續偏弱加上本週前期的北風，帶來大範圍的少量境外污染，境外加境內污染物導致污染物濃度上升。目前即時濃度已在上升中，晚上會最糟，提醒市民做好自我防護並減少戶外劇烈活動。

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