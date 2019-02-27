防堵228連假出遊塞車 南市警出動空拍機巡邏交通

2019-02-27 13:17

〔記者萬于甄／台南報導〕春節9天連假剛結束，又將迎來228連假，南市警為避免出遊車潮壅塞，規劃相關交通疏導勤務，其中，永康警分局創新使用空拍機，輔助監控各交流道車流情形，強化交流道銜接平面道路順暢，希望確保民眾假期出遊、返鄉一路暢通。

永康警分局今年春節首次透過路口監錄系統即時查看轄內永康、大灣交流道路口車流情形，並評估可能的壅塞時段，出動空拍機監看周邊道路車流，有效疏導交流道龐大車潮，維持重要路口淨空，解決長年以來連假必塞的問題，獲得用路人好評。

永康警分局也提到，往年員警想查看交流道上的車流量並不容易，更難以察覺塞車主因究竟是車流量大，還是國道實施高承載管制，不過，今年善用空拍機科技，在國道發現車流多，逐漸回堵至匝道口時，就可先讓平面道路交通崗員警提早疏導因應，避免道路塞車困擾。

此次228連假，台南市警局交通警察大隊利用永康警分局空拍機巡邏成功的經驗，將派員協助拍攝仁德、關廟兩處交流道車流，強化台南轄內各交流道出口的交通疏導，確保四天連假交通順暢，也讓民眾對交通政策有感。

永康警分局表示，道路交通安全端賴用路人尊重路權及遵守各項交通規則，建議用路人可收聽警廣及注意道路行車資訊看板訊息，同時呼籲用路人行經有員警指揮交通指示路段時，務必遵守指示。

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