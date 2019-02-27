水情吃緊！日月潭九蛙全露 農水將夜間減供

2019-02-27 16:57

〔記者劉濱銓／南投報導〕水情拉警報！新竹將進入一階限水，在南投的日月潭，觀察水情榮枯的九蛙疊像，繼日前九蛙露出七蛙後，今水位降至745.13公尺，比九蛙盡現的745.3至745.4公尺還低，惟最底下的2蛙因泥沙淤積，以致埋土不見天日，疊像周邊沙洲則幾乎全都「露」，呈現乾旱景況，供應下游農業用水的集集攔河堰，3月也將協調「夜間減供」，盼能安然度過乾旱危機。

集集攔河堰管理中心表示，今召開水情調度會議，由於2月是彰、雲農田一期稻作春耕期，在全力協助供灌下，目前只剩少部分的農田農水需求仍大，預計3月攔河堰放水，將從2月的35CMS（每秒立方公尺）減至30CMS，其中台電管理的日月潭水庫，將供應10CMS，其餘仍由濁水溪本流支應20CMS，惟目前本流每天也才16至17CMS，對於供應下游農水來說，仍有一定壓力。

集管中心說，3月除了會視情況協調台電多放水量外，也會與彰化、雲林農田水利會協調夜間減供，讓白天維持正常供應30CMS，晚上則供應26至28CMS，利用夜間供灌作業較少，以及蒸發量少的特性，盼能度過枯水期。

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