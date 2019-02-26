水情將轉黃燈 新竹地區3/4起一階限水

2019-02-26 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕春雨水情不佳，今日旱災經濟部災害緊急應變小組由經濟部次長曾文生召集各個部會展開第1次水情會議。3月4日開始，新竹地區水情燈號由「水情稍緊」的綠燈轉為黃燈，實施第一階段限水。

經濟部今天召開「災害緊急應變小組」會議，有鑑於新竹地區降雨不如預期，3月4日起，水情燈號從「水情稍緊」的綠燈轉為夜間減壓供水的黃燈，並實施「一階限水」。另高雄地區高屏溪受降雨偏少影響流量逐漸降低，亦於同日調整水情燈號為水情稍緊的綠燈。

經濟部也指出，夜間減壓供水是指離峰及每天晚上10點到隔天早上6點實施自來水減壓供水，對民眾用水影響有限。行政機關及國營事業也將帶頭停止使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水。

去年枯水期以來，各縣市降雨不如預期，高雄地區則因高屏溪受降雨偏少影響，流量逐漸降低，也於3月4日把水情燈號從「水情正常」的藍燈轉為「水情稍緊」的綠燈。近日雖有降雨仍不足以解渴，為了謹慎面對枯水期的供水機制，將採取各項應變措施，全力調節水資源。

目前北部及中部正值春耕插秧期，水利署副署長王藝峰表示，農業供灌仍不受影響，但因應新竹水情，已配合農田水利會啟動掌水工節水措施，協助維持一期稻作完成整田、插秧工作。依據中央氣象局預測未來3個月降雨，北部、東半部接近正常、中南部正常偏少，經濟部暫定2週後再次進行水情會議，依照降雨狀況做檢討調整。

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