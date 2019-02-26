日月潭好渴！水上自行車道「乾到擱淺」

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭水位直直落，近期水位僅有745.4公尺，相較滿水位748.4，少了3公尺，曾名列全球10大最美的日月潭水上自行車道，也因久旱，車道橋墩盡現，連一旁的綠美化植栽浮排，全都「擱淺」岸邊，令到訪的遊客相當意外。
日管處表示，潭區水位續降，造成水上自行車道變高架車道，另外像過去在潭面上設置的植栽浮排，也因潭水下降，全都擱淺在岸邊，浮排植栽缺乏水分，恐有乾枯危機，近期將研議以人工方式澆灌，避免枯死，至於自行車道橋墩盡現，則無涉結構安全，待水位回升就會變正常。
針對潭區另一處人氣景點「水社壩」，以往遊客都喜歡在水岸邊就近欣賞潭景，近期則因水位下降露出大片護岸，為防遊客好奇走下堤岸發生危險，近期也會加強巡查，同時呼籲遊客自律，以維遊憩安全。
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日月潭水上自行車道，因乾旱水位續降，不僅車道橋墩，連水面浮排也跟著擱淺。（記者劉濱銓攝）
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日月潭近期乾旱水位續降，潭區人氣景點水社壩，因潭水消退，露出大片護岸。（記者劉濱銓攝）
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名列全球十大最美自行車道的日月潭水上自行車道，在水位高時，全區景緻相當迷人。（資料照，記者劉濱銓攝）
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