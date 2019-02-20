曾文、烏山頭蓄水量比去年稍好 嘉南一期作供灌5月底完成

2019-02-20 21:22

〔記者楊金城／台南報導〕曾文、烏山頭兩水庫蓄水量今天合計2億7700多萬噸，蓄水率47.2％，比去年同期蓄水量2億8000萬噸的水情稍好，不過，去年8月23日至今降雨極少，今年春雨、梅雨的雨量不確定性又高，水庫蓄水要省著用。嘉南農田水利會將比照去年節水管理、分區輪灌和取締農民盜水，在5月底完成嘉南一期作供灌。

曾文、烏山頭兩水庫在去年5月底、6月初見到庫底，水情嚴峻，最後勉力完成一期作農業灌溉，今年兩水庫至今天蓄水量比去年同期稍好，曾文有2億1000多萬噸蓄水量，蓄水率42.5％，烏山頭則有6100萬噸水，蓄水率77.9％。

嘉南農田水利會會長楊明風今天說，兩水庫蓄水量有「卡好過」，但呼籲民眾不要忽視缺水問題，要節水使用，因為去年8月23日以來嘉南降雨極少，都靠兩水庫支應，目前農業、民生、產業用水一天出水量合約400萬噸，要省著用。

嘉南農田水利會在嘉南灌區的一期作水稻種植面積有1萬8000多公頃，春季雜作種植面積約有4萬3000公頃，農業灌溉總用水量計畫需要3億噸水，水利會力行節水供灌，將以2.3億噸水完成一期作供灌。

嘉南一期稻作已自1月21日起分區輪灌，雜作供灌也在2月13日起分區灌灌。

楊明風說，水利會管理組和各區處將加強農業用水管理，執行分區輪灌、田間配水和取締盜水，呼籲農民配合節水供灌，預計5月底完成嘉南一期作供灌。

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