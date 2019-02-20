節約用水！中部入冬降雨僅過去3成 各水庫蓄水量偏低

2019-02-20 18:57

〔記者陳建志／台中報導〕中部各水庫主要集水區，去年11月至今，降雨量僅歷年平均的3成，造成各水庫蓄水量較往年同期少10~20％，雖一期稻作如期供灌，但為對抗旱象，中區水資源局已於2月15日成立旱災緊急應變小組，因氣象局預估中部未來3個月雨量將比正常偏少，提醒民眾有危機意識，節約用水珍惜水資源。

水利署中區水資源局副局長陳建成今天表示，去年11月開始，中部就沒有明顯降雨，中部地區主要水庫的蓄水量逐漸下降，到今天為止，永和山水庫有效蓄水量約1076萬噸（蓄水率36%）、明德水庫約604萬噸（蓄水率47%）、鯉魚潭水庫約4710萬噸（蓄水率46%）、德基水庫約7386萬噸（蓄水率49%）、霧社、日月潭水庫約1億1420萬噸（蓄水率67%），各水庫蓄水量較往年同時期約少10到20％。

陳建成指出，從去年8月開始就提早因應水情變化，已和水利署召開過15次水情會議，採取水庫出水總量管制、區域供水調度及農業加強灌溉等措施。

陳建成指出，雖今年降雨減少，但目前一期稻作還是正常插秧灌溉，但為了節省水資源，與各農田水利會密切聯繫，要求配合實施大面積輪流灌溉節水、延長輪灌期距、啟動掌水工細緻管理水閘門等加強灌溉管理措施。

因中部各水庫蓄水率偏低，加上中央氣象局預測未來3個月雨量較正常偏少，中區水資源局已在2月15日成立旱災緊急應變小組，未來將每2週開會一次，視下雨狀況滾動式檢討水情，確保民生、產業及農業用水供水穩定，雖目前民生用水供水穩定，但呼籲民眾務必節約用水。

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