中部水情尚屬正常 但這座水庫又快見底

2019-02-18 19:52

〔記者佟振國／南投報導〕暖冬少雨，南投縣仁愛鄉霧社水庫水位也是直直落，今天有效蓄水量已不到320萬立方公尺，蓄水百分比低於8％，讓人憂心水情狀況，台電萬大發電廠則表示，霧社水庫水源主要供應日月潭水庫，目前日月潭蓄水百分比還有88％，水情尚屬正常，但集水區仍需雨水挹注，以免持續惡化。

入冬以來降雨狀況不佳，水庫水位降低，日前經濟部水利署已將新竹縣市水情列為水情稍緊的綠色燈號，其餘還是正常藍燈，但仁愛鄉霧社水庫最近水位也是逐漸降低，今天水位來到982公尺，距離滿水位1005公尺已差了23公尺，有效蓄水量318萬立方公尺，蓄水百分比7.9％，水庫幾乎乾涸見底，再度露出大片淤砂，「碧湖」美景也暫時消失。

台電萬大發電廠表示，目前霧社水庫水位降低，屬冬季枯水期正常現象，霧社水庫水源發電後經新武界引水隧道流入日月潭，兩者有連動關係，也是日月潭水庫的備用水源，今天日月潭水庫水位746.48公尺，與滿水位差2公尺，蓄水百分比近88％，水情尚屬正常。

萬大電廠指出，目前中區水資源局每月也會針對水情狀況召開會議，由霧社水庫、日月潭、集集攔河堰等相互調節管控民生、灌溉用水，雖然目前水情正常，但還是希望老天爺幫忙，集水區能有雨水挹注，讓水庫多一點進帳，順利撐過枯水期。

也有民眾憂心氣候變遷，近幾年旱澇加劇，加上水庫淤積，蓄水功能大減，未來霧社水庫見底狀況恐怕會經常發生。

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