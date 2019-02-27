供水吃緊了！新竹地區3月4日起減壓供水

2019-02-27 14:50

［記者洪美秀／新竹報導］受暖冬及枯水期影響，從去年枯水季以來降雨不如預期，新竹地區水庫蓄水量逐漸下降，加上時值春耕期，農業用水已陸續展開，供水情勢轉趨吃緊，經濟部日前召開旱災緊急應變工作小組會議，決議3月4日起將實施離峰時段減壓供水，由政府機關及國營事業帶頭節水，停止使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水。

自來水公司第三區處表示，實施減壓供水時段為每天晚上10點到翌日清晨6點，對於大多數備有水塔的用戶影響不大，若位於管線末端或地勢較高地區的民眾，建議民眾適度儲水備用。

水公司第三區管理處也呼籲各界主動節約用水，避免可能水情燈號由黃綠轉為橙燈，一起抗旱，共渡缺水難關，「節今日之水，解明日之渴」，水公司也提供節水好妙招及省水產品資訊，可到節約用水資訊網：http://www.wcis.org.tw/或到台水公司網站查詢家庭用水須知、節水36計，或撥1910免付費電話洽詢。

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