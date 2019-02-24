渴了！石門水庫剩半座 期待春雨發威且下對地方

2019-02-24 23:38

〔記者李容萍／桃園報導〕石門水庫集水區近4個月降雨量有限，加上一期稻田耕作開始整地、插秧，每日供水量達到280萬噸，2月初以來水位下降速度增快，水庫蓄水量僅剩半座，被視為石門水庫觀察水情指標的「酋長石」近日已露出半張臉；這兩天雖然春雨報到，但迄24日晚上7點，石門水庫集水區累積雨量僅16.9毫米，估算進水量約193萬噸，水位暫時止跌，但水位回升仍需更豐沛的春雨降臨。

截至24日晚上7點，石門水庫大壩水位231.3公尺、蓄水量1億0058萬噸、蓄水率50.95％，預估水位若降到229公尺，這顆佇立在石門水庫集水區石壁邊，高約2、3公尺的「酋長石」就會完整現身。

面對水情吃緊，水利署北區水資源局未雨綢繆，已協議桃園、石門農田水利會於農曆春節過後農業用水打75折供應，21日起更已打7折供應，一同抗旱；還好這兩天桃園平地降雨豐沛，已灌飽準備耕作的稻田，減少石門水庫供水量壓力，讓既有蓄水可以做更多調配。

只是，這波鋒面在桃園平地、沿海持續降下春雨，但石門水庫集水區卻雨量不多，迄24日晚上7點的累計雨量只有16.9毫米，仍期待春雨持續發威，水利署也呼籲民眾共同節水。

水利署表示，從去年11月以來全台降雨量低於平均值，為挹注水庫水量，水利署透過氣象資料，嚴密守視可以啟動人工增雨的作業時機，只要天候條件合適，不分畫夜，會即刻啟動增雨作業，與國防部軍備局生產製造中心第202廠共同研製的國產地面人工增雨焰劑，將在石門水庫增雨作業時施放應用。

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